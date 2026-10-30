日本铁路公司东日本旅客铁道公司聘用两只山羊，清理东京四谷站附近疯长的杂草和野草。一岁的公羊Nagi和两岁的母羊Pokke被安置在这处繁忙交通枢纽旁专门设置的围栏内，并以这些植物为食。

据《日本时报》报道，这项倡议是一种环保的区域维护方式。东日本旅客铁道公司的员工有时会用牵引绳带着这些动物前往植被更茂密的区域。

吸引访客关注

学生、上班族和其他路人会从车站旁的一座桥上观看这些动物。附近上智大学的学生Yifan Zhu表示，他几乎每天都会经过这一地区，观看山羊让他感到平静。

女学生Lilly Sawai在放学路上发现这些山羊后，开始与同学们定期来探望它们。据该报报道，Nagi和Pokke已成为众多社交媒体帖文的主角，它们的人气还促成了一种加密货币代币的创立。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

工作至12月

东日本旅客铁道公司的一名代表表示，使用山羊治理杂草丛生区域的想法由该公司一名员工提出。该铁路公司没有预料到该项目会获得如此广泛的关注。

这些山羊将留在车站附近至12月，或直到吃完多余的植物。利用山羊维护日本城市绿地并非新鲜事：西武铁道于2009年启动了类似倡议。

岐阜大学教授Masato Yaiota曾参与撰写一项关于山羊放牧益处的研究。他指出，这种做法不会产生机械割草所特有的噪音，能够支持生物多样性，并减少除草剂的过度使用。

关注我们在