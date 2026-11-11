日本橄榄球队主教练埃迪·琼斯表示，他的球队将试图在11月14日于英格兰特威克纳姆安联球场举行的Nations Championship测试赛中扰乱英格兰队。曾执教英格兰队的琼斯认为对手是热门，但表示他们可能已经在想着下一场对阵新西兰的比赛。

押注压力

据天空体育报道，琼斯在接受BBC采访时称日本队是明显的弱者。他表示，球队需要找到办法破坏英格兰队的比赛，而英格兰队可能会因下周与新西兰队的比赛而有些分心。

琼斯指出，日本队希望制造混乱，让英格兰队脱离比赛节奏，并引发看台上的反应。他表示，媒体的高度关注和围绕球队的喧嚣有时可能会给英格兰球员带来压力。

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与此同时，这位教练高度评价了英格兰队主教练史蒂夫·博思维克，称他是一位出色且非常聪明的专家。

英格兰战胜澳大利亚之后

英格兰队在Nations Championship中以45:22战胜澳大利亚后迎来这场比赛。博思维克的球队完成了七次达阵，并创下了其对阵澳大利亚比赛中的单场得分纪录。

前锋亨利·波洛克在中场休息后以自己不熟悉的边锋位置登场，并完成两次达阵。琼斯呼吁不要高估这次表现：他承认波洛克的天赋和速度，但指出英格兰队拥有进攻空间，且在比赛中没有感受到显著压力。

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