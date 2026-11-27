演员切瓦特·埃加福特在都灵电影节的新闻发布会上表示，他最初曾犹豫是否接受恐怖片《Backrooms》中的角色。《Variety》报道称，疑虑源于导演凯恩·帕森斯的年龄：埃加福特第一次收到剧本时，这位导演只有19岁。

这位演员说，他觉得导演如此年轻很不寻常，并试图理解这是否可能。不过，在观看了网络剧集《Backrooms》后，埃加福特改变了看法，称帕森斯的作品令人难以置信且非常出色。

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恐怖片中的角色

在影片中，埃加福特饰演一名家具店老板，他发现了通往另一个维度的神秘门户。帕森斯最初是一名YouTuber，他以1000万美元预算拍摄了这部影片。据《Variety》报道，《Backrooms》的全球票房已超过4亿美元。

观众反馈

埃加福特认为，年轻一代导演因能够直接与互联网观众互动而具有优势。他说，帕森斯与数百万观众交流，并能够将他们的评论纳入考虑，从而改进作品。这位演员还指出，他希望从事不同类型的作品，对他而言，无论影片类型如何，角色能够改变和发展都很重要。

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