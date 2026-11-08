一项关于巴克斯多司他的较小规模研究显示，原发性醛固酮增多症患者在停止治疗后，血压下降效果可持续长达两年。研究跟踪了14名患者，他们在为期三个月的药物试验期间血压显著下降。

随访结果

在初始试验后，参与者继续每天服药6至12个月，随后停止治疗。在后续检查中，他们的血压仍维持在较低水平。据《卫报》报道，近四分之一的患者停止服用所有降压药物，且血压恢复正常。

研究结果发表于《新英格兰医学杂志》。该研究负责人、伦敦玛丽女王大学高血压专家莫里斯·布朗称，获得的数据非常令人鼓舞。

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该药如何起作用

巴克斯多司他属于醛固酮合酶抑制剂，这类药物可抑制会升高血压的激素醛固酮。约5%至10%的高血压病例是由肾上腺的小结节或良性肿瘤引起的，它们会产生过量的这种激素。醛固酮向肾脏发出保留盐分的信号，从而促使血压升高。

原发性醛固酮增多症的标准治疗方法是切除受影响的肾上腺，但手术并不总能完全消除高血压，因为其他因素也可能对其产生影响。巴克斯多司他今年在美国获批，用于血压无法通过现有药物控制的患者。在英国，该药物正由国家卫生与临床优化研究所（NICE）评估。

需要开展更大规模的研究

参与这项工作的哈佛大学医学教授梅森·弗里曼强调，现在断言部分患者已被治愈还为时过早。一项用于验证结果的更大规模研究已经在进行中。布朗推测，抑制醛固酮可能有助于选择性破坏过度产生这种激素的细胞，但这一机制仍在实验室中研究。

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