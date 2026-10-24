在埃塞俄比亚，国家情报和安全局局长雷德万·侯赛因呼吁该地区国家共同维护红海安全。10月23日，他在巴赫达尔市举行的论坛上表示，数个沿海国家无法独自保障这条海上航线的安全，The Rio Times报道。

在巴赫达尔论坛上的声明

此次发言是在第12届非洲安全高级别论坛框架内举行的特使对话期间作出的。活动于10月23日至25日举行，主题为“通往非洲和平的道路：经济主权与地缘政治转型”。

侯赛因表示，该地区军事化、外国国家之间的竞争，以及曼德海峡附近针对商船的袭击重新发生，正给贸易航线带来压力。他呼吁地区国家在可靠国际伙伴的支持下采取集体行动。

埃塞俄比亚没有出海口，但侯赛因表示，该国的海上贸易完全依赖红海。曼德海峡连接红海与亚丁湾，是往返于亚洲、苏伊士运河和欧洲之间船只的重要航线。

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与会者立场及与厄立特里亚的争端

联合国秘书长非洲之角问题特使关聪称，该地区的局势是一场多重危机。他表示，苏丹、南苏丹和索马里的战争，以及红海航运面临的威胁，彼此密切相关。

德国和法国的特使也强调，需要加强多边合作，支持由地区国家主导的和平倡议和经济一体化。

埃塞俄比亚总理东非事务顾问盖塔乔·雷达在讨论期间表示，厄立特里亚仍在继续采取加剧危机的行动。此前，厄立特里亚外交部驳回了亚的斯亚贝巴关于厄立特里亚军队进入埃塞俄比亚领土的指控。

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