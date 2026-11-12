阿联酋的阿联酋环球铝业公司（EGA）2026年前九个月调整后净利润下降9%，至7.44亿美元。该公司将此归因于其位于阿尔塔维拉的设施遭袭后出现的产量损失和出口中断，EGA称此次袭击来自伊朗。《国家报》报道。

EGA在1月至9月的营收同比下降16%，至52.8亿美元。在计入3月事件带来的1.97亿美元净影响后，净利润为5.47亿美元。该事件导致位于阿布扎比哈利法工业区阿尔塔维拉的所有EGA设施紧急停运。

销售下降与替代物流

铝销售量下降36%，至133万吨。EGA解释称，这是由于来自阿尔塔维拉的金属供应减少，以及从阿联酋向外运输的物流受限。该公司通过霍尔木兹海峡以外的港口建立了替代出口路线，以继续向客户供货。

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9月，EGA与Gulftainer达成协议，扩大通过阿联酋东海岸港口的出口。该安排规定，第一年运输最多25万吨铝，第二年最多30万吨。该公司还延长了与几内亚Compagnie des Bauxites de Guinee的协议，每年供应最多490万吨铝土矿，直至2044年。

恢复生产

EGA表示，已重启阿尔塔维拉1262个需要重启的电解槽中的766个，占61%。该公司计划在2027年第一季度全面恢复其冶炼厂的运营。EGA估计，全面恢复生产的成本约为4亿美元。

EGA工厂九个月的氧化铝产量为89.9万吨，而一年前为175万吨。该工厂7月恢复运营后，9月达到约70%的产能。同时，受益于更高的铝价和成本控制，该公司的调整后EBITDA利润率从28%升至30%。

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