埃及认为，利比亚与土耳其之间的海洋划界备忘录在法律上无效，且不会给开罗造成任何义务。埃及外交部发言人纳德尔·扎基作出上述表示，《国家报》报道。

扎基表示，埃及不会审议这份备忘录，因为它对该国不具有约束力。他还指出，任何协议都应以1982年《海洋法公约》为基础。这名官员补充说，利比亚和土耳其在与开罗接触期间已考虑到埃及方面的关切。

可能诉诸国际机构

《国家报》驻开罗消息人士称，埃及当局正在考虑就该协议的合法性进行国际仲裁。消息人士表示，埃及正在准备材料，可能向位于海牙的国际法院或位于汉堡的国际海洋法法庭提出申请，以寻求废除该备忘录。

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埃及专家正在收集文件和地图，以支持该协议侵犯埃及在东地中海经济区这一立场。消息人士还称，开罗可能会以土耳其在东地中海的地理位置并未赋予其与利比亚签订海洋划界协议的依据为由进行论证。是否诉诸国际机构的最终决定尚未作出。

东部利比亚的批准

上个月，利比亚东部行政当局的议会批准了该备忘录。该行政当局由军事指挥官哈利法·哈夫塔尔将军领导；此前它多年来一直反对这项协议。该协议最初由土耳其与的黎波里获得联合国支持的民族团结政府于2019年签署，后者是东部行政当局的竞争对手。

开罗的盟友希腊和塞浦路斯，以及阿联酋、巴林和欧盟也反对该协议。他们曾表示，利比亚批准该备忘录将威胁地中海地区的稳定。埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提与希腊外交部长乔治斯·耶拉佩特里蒂斯在10月20日批准程序完成后至少联系了三次，并对利比亚众议院的决定表示不接受。

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