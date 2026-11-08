埃及宣布在地中海发现新的天然气资源。Taiba特许区Nasim-1X勘探井储层的初步天然气储量估计约为2000亿立方英尺。Euronews报道称，消息援引埃及石油和矿产资源部。

技术研究仍在继续

在钻井和评估过程中，发现了一套净厚度约15米的含气层。该部表示，该地层具有明显的地质和岩石物理特征。

技术研究和储层评估仍在进行中。这些工作将确定可开采的天然气储量、潜在的日产量以及开发的商业可行性。埃及当局尚未宣布开始生产的日期。

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接入基础设施

埃及计划通过一条长约22公里的管道将该井连接至现有生产设施，该管道将接入Abu Madi – El Gamil管道。这将有助于利用现有基础设施，并缩短开始生产所需的时间。

Taiba区块的运营商是意大利公司Eni，该公司与澳大利亚Woodside合作。埃及公司Petrobel代表合作伙伴实施了钻井。

石油部将这一结果与投资和地质勘探活动的加强、投资环境的改善以及解决拖欠外国能源公司款项方面的进展联系起来。埃及希望在近年来国内产量下降后提高国内产量；这一下降加剧了该国对天然气进口的依赖，以满足电力和工业部门的需求。

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