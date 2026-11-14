埃及最终将穆斯林兄弟会组织列入其恐怖组织名单。在经历数年临时列名后，最终法院裁决于周一在官方公报上公布，Asharq Al-Awsat报道。

据该媒体报道，该组织的多名领导人，包括其最高指导者穆罕默德·巴迪，仍因涉及暴力、恐怖主义和谋杀的案件被监禁。次日，开罗刑事法院在一审裁决中决定，将总部设在欧洲的35个组织和36名个人列入恐怖主义名单，期限为五年。

特朗普的声明

美国总统唐纳德·特朗普周四在Salem News Channel节目中表示，穆斯林兄弟会对美国和欧洲构成风险。在回答该组织是否比共产主义者更危险的问题时，他称两股力量都是重大威胁，但认为目前穆斯林兄弟会构成更大的危险。

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极端主义运动研究人员穆尼尔·阿迪卜和希沙姆·纳贾尔对Asharq Al-Awsat表示，此类声明可能加强开罗限制该组织在国内和国外活动的努力。阿迪卜指出，在这一问题上的国际合作应以情报数据、证据和法律程序为基础，而不应仅基于政治评估。

国际举措

该媒体写道，2025年11月24日，特朗普签署了一项行政命令，指示美国国务院和财政部考虑对该组织在埃及、约旦和黎巴嫩的分支作出恐怖主义认定。今年1月，美国授予埃及和约旦分支“特别指定全球恐怖分子”身份，并授予黎巴嫩分支“外国恐怖组织”身份。据Asharq Al-Awsat消息，3月，苏丹穆斯林兄弟会也获得恐怖主义认定。

阿根廷今年也将该组织的埃及、约旦和黎巴嫩分支列入恐怖组织名单。欧洲议会于10月8日通过一项决议，呼吁制定欧盟针对与穆斯林兄弟会有关联网络的共同战略。

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