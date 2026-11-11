埃及确认在沙特阿拉伯部署军队——《The National》

埃及外交部长巴德尔·阿卜杜拉提表示，埃及已经向沙特阿拉伯部署了军人和武器装备。他称，埃及在该王国的军事存在主要具有防御性质，并应沙特方面请求得到加强。

据《The National》报道，这是开罗首次正式确认埃及军队和武器装备已在沙特阿拉伯境内。沙特当局未公开评论埃及提出的援助提议，也未评论随后进行的部队部署。

保卫敏感设施

阿卜杜拉提表示，埃及军人主要被部署用于保护敏感设施，其中包括圣地。该媒体指出，这位部长指的是麦加和麦地那的穆斯林圣地。

这位部长没有说明该特遣队的人数和已部署武器的清单。与此同时，了解此次行动的消息人士告诉该媒体，数百名埃及军人正在该王国境内。消息人士称，埃及还派遣了装甲车辆、防空炮兵连和地对地导弹。在防空系统中，消息人士提到了Amoun，该系统用于拦截低空飞行的导弹和无人机。

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该任务不包括攻击胡塞武装

一名《The National》消息人士表示，埃及特遣队的任务是保卫沙特阿拉伯，而不是攻击也门胡塞武装，但在遭到攻击时可以自卫。近几周来，沙特阿拉伯多次遭受无人机和导弹袭击，目标包括机场、石油设施和军事目标。

埃及议会于上个月批准向沙特阿拉伯派遣军队。此前，埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西于10月17日表示，开罗准备应其请求向该王国提供军事援助。

随着由沙特阿拉伯领导的联军与胡塞武装在也门恢复战斗，紧张局势加剧。2015年，在胡塞武装夺取萨那及该国北部大部分地区后，联军应国际承认的政府请求介入也门内战。

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