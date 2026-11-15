埃及青少年队在开罗举行的16岁以下网球青少年戴维斯杯总决赛中获得第六名。这是该国在这项赛事中的最佳成绩。比赛在开罗的Smash Sporting Club举行，也是首次在非洲大陆举办。

共有来自不同国家的16支男队和16支女队参加总决赛。法国赢得青少年戴维斯杯，捷克夺得青少年比利·简·金杯冠军。据The National报道，穆罕默德·杰尼迪、优素福·穆里德和尤尼斯·侯赛因最受东道主关注。

小组赛胜利

15岁的杰尼迪在小组赛阶段的单打和双打比赛中未输一场。埃及队战胜了塞尔维亚、澳大利亚和加拿大，在小组中排名第一，并首次在历史上晋级四分之一决赛。

在四分之一决赛中，杰尼迪在单打比赛中击败了一名捷克选手，但他与穆里德在决定性的双打比赛中失利。次日，穆里德和杰尼迪在单打中的胜利确保埃及战胜印度。在第五名争夺战中，该队在决定性的双打比赛中负于西班牙。

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杰尼迪在巴塞罗那训练

杰尼迪此前在Smash Sporting Club训练了两年，本赛季搬到巴塞罗那，在教练卡洛斯·罗德里格斯的指导下于TEC Carles Ferrer Salat学院训练。去年，这名埃及选手赢得Les Petits As双打冠军，在Eddie Herr赢得U14单打冠军，并在Orange Bowl闯入U14单打和双打决赛。

今年，他获得四个青少年冠军——一个J200、两个J100和一个J60——并首次进入世界青少年排名前100。他下赛季的目标是保持在前60名，以参加青少年大满贯赛事，从1月的澳大利亚网球公开赛开始。

埃及队队长叶海亚·埃尔-萨拉利表示，参加如此规模的比赛能让球员获得经验，并可能激励下一代。他说，当地网球管理机构还增加了埃及国际青少年赛事的数量，让年轻运动员无需进行昂贵的海外旅行即可积累经验。

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