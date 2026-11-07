埃及足球协会终止了与国家队主教练霍萨姆·哈桑的合作，并任命阿里·马赫尔为其继任者。Channel NewsAsia报道称，此消息援引该协会的声明。

国家队主帅更迭

60岁的哈桑此前在球队打入今年世界杯16强后，将与埃及国家队的合同延长至2030年。与此同时，足球协会表示，更换教练的决定是在分析近期事件后作出的。

在哈桑执教期间，埃及队取得了队史世界杯首胜，战胜新西兰。随后，球队在32强赛点球大战中击败澳大利亚，但在16强赛中以2比3负于阿根廷，尽管曾一度领先。

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萨拉赫事件与哈桑的战绩

9月，埃及队在非洲国家杯预选赛中主场0比0战平安哥拉，使这名教练的工作受到关注。哈桑在比赛第60分钟换下穆罕默德·萨拉赫。这名效力于土耳其特拉布宗体育的前锋随后离开了国家队驻地，而协会将他缺席对阵南苏丹的比赛解释为该球员不愿在人工场地上比赛。

埃及足球协会主席哈尼·阿布·里达本月前往土耳其与萨拉赫会面。哈桑在批评对阵阿根廷比赛的裁判后，还被国际足联处以禁赛三场。执教国家队的38场比赛中，他取得21胜、10平、7负。

52岁的马赫尔在执教瑟拉米卡·克利奥帕特拉俱乐部取得成功后，将接手国家队。本月，埃及队将在非洲国家杯预选赛中两次对阵马拉维。

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