埃及划拨了苏伊士湾沿岸约1.12亿平方米国有土地，可用于降低公共债务。总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西的相关法令于上周公开，据《The National》报道。

地块使用方案

财政部长艾哈迈德·库舒克表示，其部门正在为这片获划拨的红海地区制定战略发展计划。他列出的可能机制包括与私营部门建立伙伴关系、授予土地使用权，以及将部分投资与未偿债务进行交换。

这位部长表示，使用该地区所得的收入应会改善债务指标，并为社会和公共服务释放资金。同时，他未说明该计划的实施期限或这块土地的估值。

众议院经济事务委员会成员穆罕默德·福阿德向议会议长提交了正式质询。他要求说明将如何利用土地减少债务、这将如何影响借款总额，以及此前类似的土地划拨是否取得了成效。

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此前的土地决定与债务目标

2025年6月，埃及在拉斯舒凯尔预留了约1.74亿平方米土地，用于减少债务和伊斯兰融资。据国家媒体报道，当地伊斯兰债券计划在去年首次销售期间筹集了约268亿埃及镑，即5.02亿美元。

法令公开后，总理穆斯塔法·马德布利与库舒克会面，讨论Egypt Forum 2026关于降低债务的建议。论坛建议到2030年将公共债务从目前占GDP的81.9%降至约69.5%，并引入债务限制。

库舒克曾表示，预算部门债务在过去三年中已从GDP的96%下降，且2025/26财年的预算在不计利息支出的情况下实现盈余。截至3月底，预算部门债务为17.85万亿埃及镑，即3280亿美元，其中4.17万亿埃及镑，即766亿美元，为外部债务。

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