埃及时隔12年恢复驻的黎波里使馆运作 — The National

埃及在中断12年后恢复了其驻利比亚首都的黎波里的大使馆运作。《The National》报道称，此举标志着开罗与该国西部行政当局关系发生显著变化。

恢复外交存在

埃及于2014年关闭了其驻的黎波里大使馆。当时，在冲突升级的背景下，多国外交使团离开利比亚；这场冲突期间，该国形成了相互竞争的政府。

埃及外交部长巴德尔·阿卜杜拉蒂表示，恢复外交机构运作符合埃及与利比亚之间深厚的人文和文化联系。

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开罗与利比亚各方的关系

开罗一直是陆军元帅哈利法·哈夫塔尔最显著的支持者之一。哈夫塔尔是利比亚东部行政当局中颇具影响力的人物，该当局与的黎波里的政府相互竞争。

与此同时，埃及与东部行政当局的关系近期恶化。上个月，东部议会批准了与土耳其关于海域划界的协议，该协议于2019年由安卡拉与利比亚西部行政当局签署。埃及和希腊认为该协议违反国际法。

自2011年在北约支持的起义中穆阿迈尔·卡扎菲政权被推翻以来，利比亚一直处于不稳定状态。该国东部和西部行政当局曾多次发生对抗和公开武装冲突。

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