埃及称拥有可维持六个月的食品储备——The National

埃及表示，该国拥有可维持六个月的基本食品储备。在外界担忧美国与伊朗之间可能出现新一轮对抗之际，数个中东国家正在举行演习并采取其他提高战备水平的措施，The National报道。

据该媒体报道，埃及当局正监控基本商品的战略储备，尤其是小麦粉。这与一旦红海爆发大规模战事，供应链可能中断的风险有关。10月底，国有进口商Future of Egypt采购了五批小麦，这是过去六个月中规模最大的采购之一。

地区演习

卡塔尔在哈马德国际机场举行了大规模紧急情况响应演习，作为年度国家演习的一部分。卡塔尔航空表示，已采取应急规划和行动准备检查措施，因此机场及邻近空域可能出现额外活动。

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The National在开罗的消息人士称，埃及武装部队已进入高度戒备状态，红海沿岸及苏伊士运河附近的防空系统得到加强。以色列军方宣布，搜救旅将举行演习，演练多战线情景。10月底，约旦军方和安全机构举行了联合演习，黎巴嫩和英国军人则结束了在黎巴嫩为期三周的演习。

核打击情况下的指引

伊朗国家媒体发布了一段面向公众的核打击情况下的视频指引。其中建议人们躲入室内，不要朝爆炸方向看。如果附近没有避难所，建议人们躺在障碍物后方，遮住头部和面部；冲击波过去后，进入最近的建筑物，不要留在室外，也不要躲在汽车内。

埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西表示，军事升级将给该地区和世界带来灾难性后果，并呼吁各方寻求外交解决方案。埃及外交部长巴德尔·阿卜杜拉提在巴林举行的IISS Manama Dialogue论坛上警告称，新一轮战事将更加危险、更具破坏性，且不会带来结果。

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