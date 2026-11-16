埃及已开始在地中海海上Mina West气田开采天然气。预计该气田将每日向该国国内市场供应最多1.6亿标准立方英尺的天然气，阿纳多卢通讯社报道。

Shell和KUFPEC的持股比例

项目合作伙伴Shell Egypt和Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company（KUFPEC）宣布开始生产。该气田在被发现三年后启动开采。

Mina West位于地中海North East El Amriya特许区内。Shell持有该项目60%的股份，KUFPEC的埃及子公司持有其余40%。

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接入天然气网络

合作伙伴于2025年6月批准开发该气田。一条长七公里的新管道将Mina West与现有的West Delta Deep Marine基础设施相连。天然气被输送至Burullus处理设施，随后进入埃及国内天然气网络。

Shell表示，利用现有基础设施有助于加快项目实施。埃及力争通过投资、勘探和气田开发，到2026—2027财年末将本国天然气产量提高至每日约42亿立方英尺。这将缩小国内供应与不断增长的需求之间的差距，并减少该国对天然气进口的依赖。

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