美国能源信息署预测，美国的电力消费量将在2026年和2027年达到创纪录水平。正如Channel NewsAsia报道，该机构将需求增长主要归因于人工智能系统数据中心的发展，以及供暖和交通的电气化。

根据EIA的估计，电力总需求将从2025年创纪录的42160亿千瓦时增至2026年的43060亿千瓦时，并在2027年达到43700亿千瓦时。如果预测成真，2026年将成为该国连续第三个能源消费创纪录的年份。

住宅和商业部门的需求

预计2026年，面向居民用户的售电量将达到15460亿千瓦时，面向商业客户的售电量将达到15570亿千瓦时，面向工业客户的售电量将达到10610亿千瓦时。对住宅和商业部门而言，这将超过2025年创下的此前最高水平，分别为15190亿和15030亿千瓦时。

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面向工业用户的电力销售最高水平出现在2000年，为10640亿千瓦时。因此，2026年的预测将接近这一历史最高水平。

发电结构的变化

EIA还预计，煤炭在发电中的占比将从2025年的17%降至2026年和2027年的15%。预计天然气占比将在2026年维持在40%，并在2027年降至39%。

与此同时，可再生能源占比预计将从2025年的约24%升至2026年的25%，并在2027年达到28%。根据该机构的估计，核电占比将在2025年至2027年期间保持在18%。

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