在德国，欧洲创新委员会将向国际研究项目ADVANCE提供约380万欧元，该项目旨在开发用于治疗肝细胞癌——最常见的肝癌形式——的治疗性mRNA疫苗。法兰克福大学医学中心参与该项目，联盟成员包括来自西班牙、荷兰和德国的研究人员，News-Medical报道。

寻找免疫应答靶点

ADVANCE团队正在寻找肝细胞癌中肿瘤细胞特异性的肽。研究人员的目标是找到能够让免疫系统区分癌细胞与健康组织的结构。

尤其是，他们将研究所谓的暗肽，在细胞应激条件下，这类肽在肿瘤细胞中会增多。法兰克福大学医学中心皮肤科、性病科和过敏科安德烈亚斯·施洛瑟领导的团队计划结合质谱法、RNA测序、计算方法和人工智能。这将有助于确定哪些暗肽呈现在肝癌细胞上，且在健康组织中大多不存在。

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潜在疫苗的作用原理

如果某些肽被证明具有足够的肿瘤特异性并能够引发免疫反应，研究人员计划以其开发mRNA疫苗候选物。mRNA将包含生成此类肽的指令，并将被置于脂质纳米颗粒中以获得保护。

根据项目计划，这些纳米颗粒将被免疫细胞或其他细胞摄取。利用mRNA中的指令，这些细胞将生成肽并将其呈现在细胞表面，以引发针对肝癌细胞的靶向T细胞反应。

西班牙纳瓦拉大学Cima的项目协调人普里·福尔特斯表示，ADVANCE的目标是证明一款同类首创治疗性RNA疫苗有效性的概念验证。该项目是在EIC Pathfinder Open框架下入选的；该框架是欧盟“地平线欧洲”计划中的一项资助工具，支持具有重大科学和技术风险的早期研究。在可能用于临床之前，这项研发仍需经历进一步的研究和测试阶段。

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