在以色列，总理候选人加迪·艾森科特表示，总理本雅明·内塔尼亚胡正在针对该国阿拉伯公民开展一场“种族主义”竞选活动。艾森科特称，试图边缘化并集体污名化阿拉伯群体，违反了公民责任原则，The National报道。

艾森科特的声明

这名政治人士在X上写道，阿拉伯公民是以色列历史不可分割的一部分。据他所说，他们遭受了一场激进的去合法化运动，出于政治动机，这场运动受到即将卸任的总理及其身边人士的煽动。

艾森科特补充说，人们可以不同意阿拉伯党派代表的观点，或对其中一些人感到深恶痛绝，但不能诽谤整个社会群体。

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组阁谈判

内塔尼亚胡多次声称，阿拉伯党派在10月27日的选举中涉嫌舞弊，但未提供证据。他还批评这些党派在10月7日袭击发生后拒绝将哈马斯称为恐怖组织，尽管所有这些党派的领导人都谴责了这次袭击。

阿拉伯人占多数的政党在选举中获得创纪录的19个席位，并可能在组建政府中发挥决定性作用。总统伊萨克·赫尔佐格在磋商后授权艾森科特组建内阁；在磋商期间，他的候选资格获得了多数政党的支持，其中包括两个阿拉伯政党名单。

艾森科特的四党联盟获得48个席位，内塔尼亚胡阵营获得53个席位，而议会多数需要61个席位。同时，艾森科特排除了与阿拉伯党派共同组建政府的可能性，尽管这样的联盟将拥有67个席位。他获准用六周时间组建政府。

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