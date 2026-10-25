在澳大利亚南澳州林肯港市，澳大利亚皇家海军新巡逻舰HMAS Eyre的船员举行了仪式性行进，并获该市授予自由进入权。据澳大利亚广播公司新闻报道，游行期间，军人手持出鞘军刀、装有刺刀的步枪、旗帜和鼓，并有军乐队随行。

重返林肯港

队列由该舰航海官、凯蒂·韦伯中尉带领。她曾在林肯港就学，儿时经常在父亲的渔船上度过海上时光。韦伯说，她12岁时获得了临时船只驾驶执照，之后曾在距离科芬湾80公里处驾驶船只。

韦伯为HMAS Eyre规划了前往艾尔半岛的航线，该舰正是以这座半岛命名；她带领该舰驶过自己过去的捕鱼地点。当舰艇进入林肯港的波士顿港时，航海官的父母梅格和理查德·韦伯前来迎接。理查德·韦伯称，女儿乘坐该舰回到家乡是全家人的一次动人经历。

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具有历史渊源的仪式

这艘80米长的阿拉弗拉级巡逻舰在南澳州建造。其任务之一预计将是与澳大利亚渔业管理局合作，保护国家渔业资源和海洋环境。HMAS Eyre船员选择南方蓝鳍金枪鱼作为象征，寓意海上的速度、力量和耐力。

林肯港市长戴安娜·米斯洛夫向舰长、艾米·布朗斯少校颁发了一卷装饰华美的卷轴，证明授予自由进入权。南澳州警察总警司菲尔·约翰逊拦住了军方队列，随后水兵出示卷轴并继续前往鹦鹉螺剧院，正式欢迎仪式在那里举行。

据布朗斯少校介绍，这一传统可追溯至13世纪：在战争时期，城市通过这种方式表示对某个部队的信任，并允许其携带武器穿过街道。数百人参加了林肯港的仪式，其中包括澳大利亚皇家海军退伍军人和来自怀阿拉的海军学员。舰方指挥部希望在六至八周后将HMAS Eyre部署至西北大陆架附近，以支持海上边境司令部。

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