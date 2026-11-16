在墨西哥，环保组织请求法院叫停加利福尼亚湾的新捕鱼规定。这些规定大幅缩减了瓦基塔鼠海豚——世界上最小的鼠海豚——免受刺网威胁的栖息地面积。据Mongabay报道，申请人认为，这些变化威胁到全球估计仅存的大约10头该物种个体。

向法院提出申请

监管调整于2026年10月实施。11月6日，墨西哥绿色和平组织、生物多样性中心以及墨西哥海洋哺乳动物保护组织向法院提交申请，要求暂停这些规定的实施。

墨西哥绿色和平组织执行主任阿莱拉·拉拉·加利西亚表示，法院可以在瓦基塔鼠海豚大部分栖息地受到危险渔网威胁之前，阻止保护措施被削弱。原告还强调，不应等到再次发生瓦基塔鼠海豚被作为兼捕物捕获的事件后，才采取保护该物种的临时措施。

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保护区缩减

该海湾设有数个部分重叠的保护区。面积为225平方公里的零容忍区禁止任何航行和捕鱼活动。最大的刺网禁用区此前覆盖1.1万平方公里，但新规定将其缩减至1562平方公里，缩减幅度接近86%。

此外，这些规定还设立了一条穿过零容忍区的过境路线，允许船只穿越瓦基塔鼠海豚至关重要的栖息地。环保人士表示，这将使该动物的分布范围碎片化。他们指出，2025年和2026年也在该区域外观察到瓦基塔鼠海豚，因此监管必须覆盖所有记录到该物种的区域。

瓦基塔鼠海豚是加利福尼亚湾的特有物种，该海湾也被称为科尔特斯海。其数量在过去30年中持续下降，主要原因是被刺网缠住。这类渔网被非法设置，尤其用于捕捞石首鱼；这种鱼的鱼鳔主要在亚洲的黑市出售。墨西哥环境与自然资源部表示，将继续与其他政府机构协调瓦基塔鼠海豚保护措施。

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