生态学家和自然保护人士警告称，在英格兰和威尔士重新引入白尾海雕可能对海鸟群落构成威胁，其中包括海鹦、海鸠、刀嘴海雀、暴风鹱和三趾鸥。正如《卫报》报道，一些科学家认为，如果放归大量捕食者，某些繁殖种群的数量可能急剧下降。

威尔士的重新引入计划

位于威尔士南部的格温特拟放归最多60只白尾海雕。与此同时，英格兰埃克斯穆尔将在三年内放归20只幼鸟。格温特项目得到Gwent Wildlife Trust的支持，而Wildlife Trust of South & West Wales则表示反对。

Wildlife Trust of South & West Wales负责人萨拉·凯塞尔表示，她担心海雕可能对在悬崖上筑巢的鸟类造成影响。威尔士海岸附近的斯科默岛和斯科克霍尔姆岛尤其令人担忧，那里拥有重要的海鸟种群。上个月，一只在埃克斯穆尔放归的海雕被发现飞越斯科默岛上空。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

直接和间接影响

海鸟保护与生态学教授斯蒂芬·沃蒂耶指出，白尾海雕能够对这类种群产生显著影响。除了直接捕食鸟类和雏鸟外，捕食者还可能迫使成鸟暂时离开鸟巢。在这种情况下，雏鸟更容易受到海鸥和鸦科鸟类的攻击。

2023年的一项研究发现，挪威北部白尾海雕数量的增长加速了2020年勒斯特三趾鸥群落的消失。该研究作者强调，不能断言类似情况必然会在威尔士南部重演，但也无法排除这种可能性。

与此同时，Wildfowl and Wetlands Trust湿地证据研究负责人杰夫·希尔顿表示，该项目计划在10年内逐步形成七至九对繁殖鸟对。据他称，海雕的食性多样，组织者预计不会导致任何单一物种的种群数量显著减少。Natural Resources Wales正在审议在格温特放归鸟类的申请；预计将在年底前作出决定，如获初步批准，将于2026年底和2027年初举行公众咨询。

关注我们在