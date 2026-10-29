环保组织呼吁在台湾台南沙仑科学园区项目范围内保留东方草鸮栖息的草地。该项目与台湾积体电路制造公司（TSMC）建设下一代芯片工厂的计划有关。据《台北时报》报道。

需保留的区域

10月12日，确定该项目第二阶段环境影响评估范围的会议结束。根据会议结论，开发商必须评估将“停车场1”和“工业区1-2”区域排除在项目之外的可能性，以避免对生态系统造成损害。

这些区域计划建设停车场和零废弃中心。台南社区大学研究员Chao Jui-kuang表示，这两处地块合计覆盖11.29公顷草地，已在那里发现一处东方草鸮巢穴。

他说，这些草地也是环颈雉及其他猛禽的活动区域，包括领角鸮、黑翅鸢和红隼。

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猫头鹰栖息地

研究员Huang Huan-chang指出，该项目覆盖东方草鸮的两处主要生态区域——沙仑农场和二仁溪流域。他强调，位于河流高岸、拥有猫头鹰巢穴的草地不应被视为生态补偿区域。

Wetlands Taiwan代表Hsieh Yi-chen表示，高河岸上的草地是这些鸟类的一级栖息地。她将农业用地，包括里山农场，归为二级栖息地；鱼塘、盐田和其他碎片化地块则归为三级栖息地。

Apple Bird Satoyama Conservation Foundation代表Tseng Lung-yung表示，科学园区内仅将保留63公顷供猫头鹰活动。他还指出，在项目场地外建立适合猫头鹰的补偿区域存在困难，并呼吁在明年开工前开始建设此类栖息地。

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