阿根廷第三季度经济活动萎缩1.8%，此前第二季度下降1%。经济活动指标EMAE的这些数据表明出现技术性衰退，Euronews报道，并援引阿根廷国家统计和人口普查研究所的数据。

9月，该指标较前一个月增长1.1%，但仍比2025年9月的水平低1.2%。能够对经济动态进行官方评估的最终国内生产总值数据预计将于12月16日公布。总统哈维尔·米莱政府呼吁不要急于得出最终结论，而经济学家认为连续两个季度萎缩是技术性衰退的迹象。

国内需求疲软

此次下滑主要与国内需求疲软有关。9月，碳氢化合物和矿产开采同比增长11.1%，但这不足以抵消其他行业的恶化。渔业萎缩48.6%，农业下降2%，制造业下降1.8%。

由于购买力下降和贷款成本高昂，消费也有所减弱。个人贷款利率约为年化64%，约有600万人未能履行债务义务。

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通胀、工资和就业

尽管与2023年的211%相比，年度通胀已大幅下降，但2026年平均物价涨幅预测从22.4%恶化至31%。10月月度通胀率为2.2%，此前9月为1.9%。

咨询公司LCG估计，截至9月，正式登记的工资较上一年12月实际增长2.5%，但仍低于2023年11月的水平。公共部门的累计降幅为15.4%。2026年第二季度失业率达到7.9%，为米莱任期开始以来的最高水平。官方数据显示，该国私营部门失去超过30万个工作岗位，公共部门失去约7万个工作岗位，约3万家公司停止运营。

LCG预计，阿根廷国内生产总值在2026年的增长不会超过0.7%，而政府设定的目标为3%。政府预测2027年增长4%，LCG的估计则约为1.5%。

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