美国经济分析局表示，美国经济第三季度按年率计算增长4.3%。第二次估值比最初的3.4%估值高0.9个百分点，阿纳多卢通讯社报道。

GDP估值修订

该指标的修订主要归因于对投资和消费支出作出了更高估值。7月至9月，投资、消费支出和政府支出推动GDP增长，而出口下降、进口增加。由于在计算国内生产总值时进口会被扣除，进口增加抑制了整体指标。

第二季度，美国经济按年率计算增长2.2%。投资增长加快和政府支出恢复，对第三季度的加速增长贡献最大。出口下降部分抵消了这一结果，而进口增长速度快于上一季度。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国内需求和利润

结合消费支出和私人固定投资的面向私人国内购买者的实际最终销售额，按年率计算增长5.8%。此前的估值预计其增长4.9%。

实际国内总收入增长4.4%，而第二季度修订后的数据为2.3%。企业当期生产利润增加2060亿美元，此前一季度增加3840亿美元。国内总购买价格指数上涨2.7%，此前对该指数的估值从3%下调。个人消费支出价格指数上涨2.1%，剔除食品和能源的核心PCE指数上涨2.5%。

关注我们在