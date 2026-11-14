英格兰银行经济学家皮尔预计将进一步加息——《卫报》

英国央行首席经济学家休·皮尔表示，为遏制通胀，央行可能不得不在下个月和2027年初再次加息。本月早些时候，监管机构将利率从3.75%上调至4%。

据《卫报》报道，皮尔认为，最近的决定是调整货币政策的重要一步，但他强调，这可能还不够。他表示，英格兰银行将采取必要措施，逐步使通胀回到2%的目标水平。

通胀预期

皮尔推测，英国通胀率可能在明年春季达到5%。他将这一风险与美国和以色列同伊朗冲突背景下的高油气价格联系起来。他认为，这可能促使公共和私营部门员工要求大幅加薪，从而使通胀在更长时间内维持在高位。

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这位首席经济学家还对所谓的二次通胀效应表示担忧——即成本和工资上涨推动价格进一步上涨。他补充说，在他看来，央行对通胀风险的反应拖延了太久。

对借款人的影响

进一步加息可能意味着约230万名需要在明年重新办理贷款的房主，其抵押贷款还款额将大幅增加。金融市场预计，英国利率在2027年可能接近5%。

与此同时，分析人士指出，制造业和建筑业面临风险，后者在今年大部分时间处于萎缩状态。在预期典型家庭的能源价格上限将升至接近2,000英镑，以及市政税平均上涨近5%的背景下，家庭也可能减少支出。

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