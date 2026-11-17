五个组织请求联合国审查国际足联作为联合国体育气候行动框架签署方的地位。投诉方称，由于扩大国际赛事以及与石油公司阿美的商业合作，这一世界足球管理机构在履行气候承诺方面没有表现出足够的诚意，据《卫报》报道。

减排承诺

国际足联是这项联合国倡议的签署方，该倡议的参与者须在2030年前将温室气体排放量减少50%，并与关键利益相关方合作开展集体气候行动。该框架的规则规定，如果对组织参与的诚意或参与该项目的能力产生疑问，可以取消其签署方地位。

New Weather Institute、New Weather Institute Sweden、Fossil Free Football、Scientists for Global Responsibility和FairSquare向《联合国气候变化框架公约》领导层提交了投诉。它们认为，国际足联的行动与其有关气候责任的声明相矛盾。

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对赛事和阿美的质疑

请愿书作者指出，男子世界杯规模有所扩大：比赛场次从2022年的64场增加至今年夏天的104场，比赛在三个国家的16座城市举行。这些组织认为，这使该赛事成为历史上污染最严重的世界杯。它们还指出，2030年世界杯计划在三个大洲的六个国家举行，参赛队伍数量可能增加至64支国家队。

2021年，国际足联提出了一项气候战略，承诺到2030年将排放量减半，并在2040年前实现净零排放。与此同时，投诉方称，该文件没有说明将如何实现这些目标，而主要赛事的扩张反而表明气候足迹正在增加。

另一项质疑是国际足联与沙特能源巨头阿美的长期合作关系，阿美是该组织的主要全球合作伙伴之一。这些组织称，在下一届女足世界杯期间，阿美的广告将无处不在。国际足联和《联合国气候变化框架公约》被要求就该投诉置评，而阿美拒绝置评。

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