芬兰研究人员发现，青少年闲暇时间较长的屏幕使用时间与脑灰质体积差异存在关联。更频繁使用屏幕和数字设备的参与者，其与记忆和学习相关的内侧颞区灰质体积较小，News-Medical报道。

MRI研究结果

与此同时，较长的屏幕使用时间与额叶皮层若干区域较大的灰质体积相关，这些区域参与运动规划、注意力、工作记忆和决策。它还与大脑枕区较大的灰质体积有关，枕区参与视觉信息处理。

东芬兰大学生物医学研究所博士研究员汉娜玛丽·斯科格指出，这些区域较大的灰质体积可能与需要注意力、运动规划和视觉信息处理的应用程序及游戏有关。她表示，在青少年时期的正常大脑发育中，灰质体积会减少，而大脑工作效率会提高。因此，发现的这种关联也可能反映出大脑发育延迟。

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身体活动和体能

较高的总体身体活动水平与右侧枕区较大的灰质体积有关。更好的体能与顶叶较大的体积相关，顶叶参与注意力、感觉信息处理和对环境的感知。同时，它与海马体和后扣带回较小的体积有关，后者参与记忆、学习、注意力和内部信息处理过程。

这项横断面研究共有44名16至19岁的健康年轻人参与，其中包括25名女孩和19名男孩。数据于2018至2019年间收集，属于东芬兰大学PANIC研究和库奥皮奥大学医院FitBrain研究的一部分。研究人员利用磁共振成像测量灰质体积，通过问卷收集屏幕使用时间和身体活动数据。体能根据50米折返跑和立定跳远的成绩进行评估。研究结果发表在《NeuroImage: Reports》期刊上。

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