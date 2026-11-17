芬兰研究人员发现，儿童时期更长的屏幕使用时间与青少年时期更好的认知信息处理表现有关。ScienceDaily报道了对芬兰儿童进行的八年追踪观察结果。

该研究有260名儿童参与，其中包括124名女孩和136名男孩。在青少年时期接受评估时，他们的平均年龄为15.8岁。科学家分析了身体活动、久坐行为、屏幕使用与学习、注意力和工作记忆测试结果之间的关系。

重要的不仅是时间，还有活动内容

认知信息处理包括感知数据、维持注意力、记住细节、学习和解决问题的能力。研究人员认为，儿童使用数字设备具体做什么可能尤为重要。教育活动、创造性活动、策略游戏和解决问题的任务可能需要不同程度的心理投入。

作者并未呼吁完全放弃屏幕，而是强调有必要将促进积极思考的数字活动与身体活动结合起来。

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女孩与男孩之间的差异

在女孩中，自儿童时期以来花更多时间进行轻度身体活动与青少年时期更好的工作记忆有关。在男孩中，更好的工作记忆表现与更多参与有组织的身体活动有关，包括体育运动或结构化训练。

与此同时，运动和心率传感器没有发现总体身体活动水平或久坐时间与认知指标之间存在关联。作者指出，传感器可以记录运动，但无法判断一个人在这段时间是在学习、解决复杂任务、参加有组织的活动，还是在休息。

结果显示的是统计关联，而非因果效应。研究人员指出，要确定原因，还需要进一步的干预研究。该研究发表在《Pediatric Exercise Science》期刊上。

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