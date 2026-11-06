在澳大利亚，作家克雷格·西尔维的前伴侣克莱尔·泰斯托尼首次公开评论了他在涉及儿童剥削材料案件中的定罪。她称他的行为是巨大的背叛，并表示自己和他们的三个年幼孩子成为了次生受害者，据澳大利亚广播公司新闻报道。

泰斯托尼的声明

西尔维被定罪后，泰斯托尼发布了一份在线声明。她表示，在得知他的罪行后，她立即结束了与他长达13年的关系。

泰斯托尼称，她知道西尔维正承受压力并有心理健康问题，但并不明白实际发生了什么。她还对西尔维所传播材料中出现的受害儿童表示同情，并称希望为自己的女儿们提供安全和爱。

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判决及对家庭的影响

本周，西尔维因持有和传播儿童剥削图像及视频被判处七个月监禁。量刑时，法官海莉·科曼称，他持有的材料以及他就这些材料进行的通信令人厌恶且具有侮辱性。

泰斯托尼称，今年是她一生中最艰难的一年。她说，分手后，她独自抚养三个未满四岁的孩子，并努力重建生活以及与朋友的关系。她表示，另一个困难仍是西尔维今后将在孩子们的生活中扮演何种角色的问题。

她还表示，在过去六年中，她与西尔维日益疏远。在她看来，他不再关心她的工作，在第一个孩子出生后也不支持她继续攻读博士学位，并优先考虑自己更成功的写作事业。

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