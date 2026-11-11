在南澳大利亚州，前警察马修·汤姆森因多次袭击其前妻斯特拉·马格尼萨利斯而入狱服刑，下周将获假释。该州假释委员会确认，汤姆森出狱后将接受电子监控。

据ABC News Australia报道，汤姆森在狱中度过了一年多一点的时间。去年，他承认在2013年至2018年间多次袭击马格尼萨利斯，被判处两年零三个月监禁。法院还规定了12个月不得假释期，因此他从6月起可以提出相关申请。

受害者从媒体得知日期

马格尼萨利斯表示，惩教服务部门只告知她前夫即将获释，但没有说明具体日期。她说，得知汤姆森将于下周出狱时感到意外，因为她是从媒体报道中获知这一消息的。

这名女子表示，她担心自己的人身安全，正考虑保护家人的方案，包括离开该州、出国或与亲属同住。她还表示，南澳大利亚州警方在向她通报情况方面并不一致。

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警方和相关部门的立场

南澳大利亚州警方指出，通报假释审议结果及安排释放属于惩教服务部门的职责。警方补充称，他们并未获悉汤姆森的申请获得批准。

惩教服务部门表示，其受害者事务部门遵循了适当程序。该部门解释称，释放日期及是否披露这一信息的决定由独立于政府的假释委员会作出。委员会表示，汤姆森已在监狱中完成所有必要项目，并认为他不会对社会构成风险。

警察部长迈克尔·布朗表示，他将核查本案是否遵守了适当程序。同时，他支持委员会作出的独立假释决定及采取电子监控措施。

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