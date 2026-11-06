在马来西亚，前总理纳吉布·拉扎克于11月6日离开加影监狱，转而在居家监禁中服完剩余刑期。在缴纳5000万马来西亚林吉特罚款后，这成为可能；缴纳罚款是王室赦免的条件。

据Channel NewsAsia报道，巫统表示，该罚款已于上午缴至吉隆坡高等法院。资金通过一项达到所需金额的公开募捐活动筹集。

离开监狱

一名法新社记者看到，载有73岁拉扎克的汽车在一列车队护送下驶离加影监狱。通往其吉隆坡住所的道路被警方警戒带和交通锥封锁。附近有巡逻车和机动警车值守，执法人员还搭建了两顶用于人群管控的帐篷。

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SRC International案

拉扎克于2009年至2018年担任马来西亚总理，自2022年以来一直在监狱服刑。他因七项与SRC International公司4200万林吉特有关的指控，被判处12年监禁及2.1亿林吉特罚款。SRC International曾是国家投资基金1Malaysia Development Berhad的子公司。他否认存在不当行为。

2024年，马来西亚赦免委员会将拉扎克的刑期减半至6年，并将罚款降至5000万林吉特。9月，马来西亚国王苏丹易卜拉欣·苏丹伊斯坎达尔给予拉扎克有条件赦免，允许他在家中服完剩余刑期，预计于2028年8月获释，条件是缴纳罚款。

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