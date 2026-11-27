孟加拉国前总理谢赫·哈西娜自2024年8月逃离该国后一直身处印度，她计划于12月16日返回——当天是孟加拉国1971年独立战争的胜利日。其发言人称，达卡政府表示，这名政治人物一旦返回将立即被逮捕，并执行死刑判决，BBC News报道。

79岁的哈西娜因与其在镇压导致其15年执政结束的起义中所扮演的角色有关的反人类罪，被缺席判处死刑。在她缺席情况下进行的审判引发了对正当法律程序的质疑。联合国称，安全部队在起义期间可能杀害了多达1400人。哈西娜所属的孟加拉国人民联盟党已被取缔。

可能的返回路线

哈西娜的助手阿布·奥拜达·阿林表示，她希望孟加拉国政府为她安排从德里出发的航班。他说，如果未能实现，哈西娜可能搭乘商业航班或穿越陆地边境。阿林称，这名政治人物的支持者已确定这条长4096公里的印孟边境上的九个可能过境点。

孟加拉国国务外交部长胡马云·卡比尔表示，哈西娜只能戴着手铐被带回该国。印度外交部称，正在按照既定程序审议达卡提出的引渡她的请求，而自愿返回是另一个问题。

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孟加拉国局势及与印度关系的紧张

阿林表示，在过去18个月里，哈西娜已通过Telegram与该国全部64个区和300个选区的党内领导人与活动人士进行了300多次互动式音频通话。他还称，人民联盟党能够在从边境到达卡的路线上动员多达500万名支持者。与此同时，该党已被取缔，其部分领导人身在国外、狱中或处于藏匿状态。

冲突监测项目Acled的数据显示，截至11月23日，该党支持者举行了40场示威和140多起骚乱。11月至少有11人、包括两名平民在政治暴力中死亡；Acled将其中6起死亡直接与骚乱关联。Acled南亚分析师珀尔·潘迪娅认为，鉴于死刑判决，哈西娜回归的可能性不大，但指出她的声明已激发支持者行动。

哈西娜留在印度也使德里与达卡之间的关系更加复杂。印度庇护了这位前盟友，而孟加拉国当局正寻求将其引渡。伦敦大学亚非学院政治学者阿维纳什·帕利瓦尔认为，对印度损害最小的选择将是让哈西娜返回接受新的审判，并在不同领导层下恢复人民联盟党。

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