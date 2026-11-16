哈西娜计划于12月返回孟加拉国——Channel NewsAsia

孟加拉国前总理谢赫·哈西娜表示，她计划于12月返回该国，尽管面临被处决的威胁。她在接受法新社电子邮件采访时称，自己意识到风险，但已决定回国。

据Channel NewsAsia报道，哈西娜于2024年8月在一场结束其15年执政的学生起义后前往印度。此后，她一直身处孟加拉国境外。

死刑判决与上诉

孟加拉国一家法院去年缺席判处哈西娜死刑，认定她在致命镇压抗议活动一案中犯有反人类罪。孟加拉国当局数日前表示，若她返回，可能会被处决；由于错过提交上诉的期限，她已失去对判决提出上诉的机会。

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这位79岁的政治人物多次否认该司法程序的合法性。她称，针对她已立案超过600起虚假案件，其中包括腐败指控。

引渡请求

达卡要求印度引渡哈西娜，印度方面则表示正依照法律程序审议该请求。哈西娜本人表示，她不打算请求印度协助其返回，因为她计划自愿前来。

她还否认其政党人民联盟参与近期一系列使用装有燃烧混合物瓶子的袭击，政府曾指控该党与这些袭击有关。哈西娜称，她的律师已通过孟加拉国驻新德里外交使团提交申请，以获取孟加拉国护照和国民身份证。

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