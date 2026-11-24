在日本，日本央行可能继续加息以遏制通胀，但疲弱的消费者支出可能令这一进程更加复杂。日本央行前理事Seiji Adachi预测，监管机构将在12月或1月将政策利率从目前的1.25%上调至1.5%，Channel NewsAsia报道。

进一步加息预测

Adachi认为，日本央行明年可能将利率上调至1.75%或2%，以防止通胀超过2%的目标水平。他认为，尽管政府燃油补贴缓解了家庭的价格压力，明年通胀仍将高于目标。

这位前官员解释称，企业可能继续将更高的原材料成本转嫁给消费者。报道还指出，持续高企的能源价格以及日元疲软导致进口成本上升，正在加剧通胀压力。日本央行在6月加息后，于9月将利率上调至1.25%。

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消费疲软与政治压力

与此同时，Adachi警告说，该国今年的消费正在走弱，并降至近年来趋势水平以下。他表示，生活成本上涨和更高的利率正促使家庭增加储蓄，而非消费。

他还推测，消费疲软的迹象可能促使首相高市早苗的政府及其经济刺激政策支持者反对进一步加息。Adachi指出，对家庭而言，更紧缩政策最先带来的影响可能是更高的抵押贷款利率。

日本经济在7月至9月期间因消费下降而意外萎缩。日本央行行长植田和男上周称，这种疲软是包括不利天气在内的临时因素造成的。接受路透社调查的大多数分析师预计，日本央行将在12月加息，并在3月底前再采取一次行动。

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