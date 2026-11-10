在美国阿拉斯加州，前众议院议员玛丽·佩尔托拉在参议院选举中扩大了对现任共和党参议员丹·沙利文的领先优势。在新一批选票计票后，佩尔托拉在第一偏好票中领先对手2517票，而一周前她的领先优势为637票，《国会山报》报道。

当前票数分布

根据该媒体合作方Decision Desk HQ的数据，佩尔托拉获得48.63%的第一偏好票，沙利文获得47.47%。共和党人杰拉尔德·海克斯获得2.23%的选票。

阿拉斯加州采用排序选择投票制。如果在所有第一偏好票统计完毕后没有候选人获得多数票，得票最少的候选人将被淘汰，其选民的选票将按照他们的后续偏好重新分配。这一程序将重复进行，直到有人获得多数票。

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围绕这场选举的法律争议

在最后一批选票到达前，Alaska Beacon的分析显示，在进行选票重新分配的情况下，沙利文是热门人选。该媒体评估称，结果更新后，即使进入这一轮程序，佩尔托拉也领先于他。

这场选举因第三党候选人小丹尼尔·J·沙利文参加普选而受到关注，此人与现任参议员同名。美国司法部试图通过法院在该参议员落败的情况下阻止结果认证，称选民可能产生混淆。一名联邦法官驳回了这起诉讼。

此外，佩尔托拉和沙利文的竞选团队正在法院就这名民主党候选人的竞选团队获取阿拉斯加州选举局拒绝的邮寄选票记录一事发生争议。由于选票正从该州偏远地区送达，计票可能还会持续数日。如果选票在投票日盖有邮戳，则可在选举后15天内被接收。

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