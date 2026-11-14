在澳大利亚，陪审团认定新南威尔士州前议员罗里·阿蒙犯有针对一名13岁男孩的性犯罪罪行。这名37岁的政治人物可能面临较长的监禁刑期。

据《卫报》报道，陪审团在经过约四小时的商议后于周五作出决定。阿蒙被认定犯有与一名10至14岁人员发生性关系罪，以及对儿童实施猥亵侵犯罪。

第二次审理

这是新南威尔士州最高法院对该案的第二次审理。今年3月，另一组陪审团宣告阿蒙在八项单独的针对儿童性犯罪指控中无罪，但未能就如今认定该政治人物有罪的两项罪名作出裁决。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这些指控涉及阿蒙与一名13岁男孩的接触，他是在一个成人网站上认识这名男孩的。法庭获悉，在2017年于男孩住宅楼附近的停车场见面前，两人曾交换露骨图片。

辩方立场与量刑

阿蒙否认有罪，并表示他真诚且合理地认为该男孩已超过16岁。在第一次审判期间，法庭获悉，这名少年在注册一款约会应用程序时以及在与阿蒙的交流中都虚报了年龄。

在首次接触这名少年时，阿蒙曾为麦凯勒联邦议员杰森·法林斯基工作。此后，他在Northern Beaches议会任职两届，并于2023年当选为皮特沃特选区议员。在被提出指控后，他被自由党开除并辞职。阿蒙仍处于保释期间；量刑听证会定于11月27日举行。

关注我们在