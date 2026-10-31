在澳大利亚，前侦探弗雷德·斯威夫特和达里尔·杨的前邻居表示，这名因三重谋杀罪被定罪的男子多年来一直恐吓昆士兰州的农业社区，涉嫌参与偷盗牲畜并威胁他人。正如澳大利亚广播公司新闻报道，杨正在服三项无期徒刑，40年后才有资格申请假释。他正在对定罪判决和刑罚提出上诉。

63岁的杨因于2022年在博吉杀害默文·施瓦茨、玛丽·施瓦茨及其儿子格雷厄姆·泰格而被定罪。消息来源称，在枪击发生前，他毫无根据地指控这一家人偷盗牲畜。唯一幸存者罗斯·泰格也受了伤。

调查与2006年判决

曾在昆士兰警方牲畜犯罪调查部门工作的斯威夫特表示，他于1994年认识了杨。据他所述，杨是鲍恩地区牲畜盗窃案的主要嫌疑人，并多次威胁他。

这名前侦探称，该部门多年来一直收到有关杨的举报，但没有足够证据提出指控。2003年，斯威夫特在远离鲍恩的格雷斯米尔一处场地发现了牲畜身上可疑的烙印。他声称，杨及其母亲贾内尔更改烙印，并登记与邻居烙印相似的标记。

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2006年，杨与母亲承认偷盗147头牲畜。他被判处两年监禁，可在服刑六个月后获释。贾内尔·杨被判处两年监禁，缓刑执行。法官鲍勃·帕克当时称该方案“相当复杂”，尤其是因为格雷斯米尔距离鲍恩地区很远。

前邻居的说法

杨家的一名前邻居史蒂夫·诺曼表示，自1986年以来，他一直试图让杨被追究责任。据他所述，在向警方部门举报后，他土地上的风车遭到破坏，水泵被盗，围栏也被损坏。诺曼还声称，杨曾威胁他的女儿们。

另一名前邻居罗伯特·科勒说，他在博吉几乎每天都与杨发生问题，若没有武器，他不会与杨见面。他声称，自己曾就其土地上的可疑活动向警方报案，但其举报没有得到妥善处理。

昆士兰警方没有就牲畜盗窃指控以及该部门如何处理举报发表评论。该机构表示，Rural and Stock Crime Squad的侦探调查农村地区的复杂犯罪，这些案件可能涉及广阔区域并需要较长时间。

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