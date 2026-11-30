在日本，如果股市不出现大幅下跌，日本央行可能在2026年12月上调基准利率。该监管机构前执行董事前田荣二认为，2027年利率可能升至2.0%至2.25%，Channel NewsAsia报道，并援引路透社消息。

12月可能加息

前田表示，与人工智能行业相关的科技股抛售，是股价在不可持续上涨后的回调，不太可能导致日本陷入衰退。他认为，这使日本央行能够继续聚焦通胀风险。

他将通胀持续时间更长的风险与进口燃料和石油产品的高成本联系起来，长期的中东冲突支撑了这些成本，疲软的日元汇率也是原因之一。前田指出，核心通胀可能高于日本央行的预测，而该国金融环境仍然宽松。

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2027年利率预测

前田估计，在可能于12月加息至1.5%之后，监管机构可能在2027年3月将利率上调至1.75%，届时工资增长前景将更加明朗。日本央行已于9月在6月加息后将利率上调至1.25%。

接受路透社调查的大多数分析师预计，12月利率将为1.5%，3月底为1.75%。日本央行自身估计，既不加快也不抑制经济增长的名义中性利率处于1.1%至2.5%的区间。前田估计其为1.75%至2.0%，并认为由于通胀呈上升趋势，最终利率可能略高一些。

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