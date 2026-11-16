在拉脱维亚，前国家队足球运动员卡斯帕斯·戈尔克什已开始担任国家总理府主任。11月16日，总理安德里斯·库尔贝格斯向该机构员工介绍了新负责人，LSM English报道。

国家总理府主任一职实际上使戈尔克什成为该国级别最高的公务员。库尔贝格斯表示，该机构需要变革，新负责人应当落实这些变革。总理称，目标是建立一个强大的政府中心，以数据为基础运作，并帮助政府作出更迅速、更准确的决策。

新负责人的优先事项

45岁的戈尔克什将协助内阁作出高质量决策并监督其执行、有效使用国家预算资金，以及改变公共行政的工作文化列为主要任务。他呼吁将重点从程序转向取得成果。

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戈尔克什在向国家总理府员工讲话时表示，公众对公共行政的信任是通过具体行动建立的，其中包括经济决策、工作效率、遵守规则和劳动纪律。

足球之外的职业生涯

结束足球生涯后，戈尔克什曾担任拉脱维亚雇主联合会总干事。自2020年11月起，他一直领导尤尔马拉足球学校。戈尔克什拥有拉脱维亚大学法学学士学位，以及政治学方向社会科学硕士学位。

他是在一场收到18份申请的公开竞聘后被选为国家总理府主任的。

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