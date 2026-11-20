德国前卫生部长卡尔·劳特巴赫呼吁加强应对麻疹，并提高针对这种疾病的疫苗接种覆盖率。儿童入学前，该国此类疫苗接种率仅略高于90%，他称这并非理想状况，《明镜周刊》报道。

麻疹消除状态

劳特巴赫表示，德国曾多次记录到麻疹疫情暴发，因此该国至今仍不具备麻疹已被消除国家的地位。“我们从未拥有美国如今失去的地位，”他在接受《莱茵邮报》采访时说。

美国失去了这一已保持逾四分之一个世纪的地位。报道称，自2025年初以来，该国多次发生这种传染性极强疾病的大规模暴发。专家主要将其与疫苗接种率下降联系起来。

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消除疾病的条件

世界卫生组织确认一国消除麻疹的条件是，该国至少12个月内没有持续的病毒传播链。为此，还需要有效的监测系统，能够可靠记录病例并确定病例之间的遗传关联。如果零星输入病例不会引发新的传播链，则可以接受。

世卫组织表示，为防止麻疹持续传播，至少95%的人群需接种两剂疫苗。劳特巴赫主张更积极地宣传患病风险，尤其是可能出现的严重并发症和对儿童造成的持久后果，并建议核查个人疫苗接种状况。

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