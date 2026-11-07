在巴拉圭，前中央银行行长卡洛斯·卡瓦略于11月6日晚就Ueno Bank一案向警方自首。在检方下令拘留他后，他与律师一同来到警察调查部门，The Rio Times报道。

根据检察机关11月6日发布的第7号决定，卡瓦略应被关押在警察专业部门，直至被传唤作出说明。该决定是在刑事案件第92/2026号框架内作出的，案件名称为“圣地亚哥·佩尼亚·帕拉西奥斯及其他人，滥用信任及其他罪名”。

与此同时，检方没有说明卡瓦略可能被正式指控犯有哪些具体罪行。完整的指控文本尚未公布，他被传唤作出说明的日期也未宣布。

Ueno Bank案

卡瓦略自2023年起担任巴拉圭中央银行行长，并于11月3日辞职。此前，他曾领导Financiera Ueno，这是Ueno Bank的前身机构。本周，中央银行在偿付能力危机后接管了Ueno Bank。

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反对派立法者，包括参议员拉斐尔·菲利索拉和埃斯佩兰萨·马丁内斯，扩大了刑事控告，将卡瓦略、银行监管官员霍尔格·因斯夫兰以及央行董事会成员列入其中。他们要求核查监管机构是否及时应对银行的问题，以及国家机构在向该银行存放资金时是否误导他人或存在共谋行为。

这些指控载于反对派立法者的控告中，并非法院的认定。

国家资金与债券

巴拉圭经济和财政部表示，2025年7月31日，国家养老基金Caja Fiscal将1万亿瓜拉尼存入四家银行的五年期储蓄凭证。Ueno Bank以12.35%的年利率获得2500亿瓜拉尼，约合4100万美元。

2026年3月，Ueno Bank发行了5年期、规模为3.5亿美元、票面利率为6.70%的债券。该发行依据Rule 144A和Regulation S进行，并适用纽约州法律。消息来源未说明这些债券持有人将面临何种后果。

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