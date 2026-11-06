在澳大利亚，一名男子在维多利亚州最高法院对前澳大利亚足球联盟球员迪翁·普雷斯蒂亚和史蒂文·梅提起诉讼。该诉讼与2024年12月26日发生在莫宁顿半岛海滨小镇索伦托的一起涉嫌斗殴有关。据澳大利亚广播公司新闻报道。

伤害索赔

原告称自己遭到袭击，并要求就伤害获得赔偿。据澳大利亚广播公司报道，所主张的损失可能包括医疗费用。该男子的姓名受到法院限制，载有诉讼具体细节的文件尚未公开。

周五在最高法院举行的程序性听证会上，律师确认，除普雷斯蒂亚和梅之外，还将有另外两名被告加入该民事案件。据澳大利亚广播公司报道，民事诉讼的审理不太可能在刑事程序结束前开始。

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此前的指控

此前，普雷斯蒂亚和梅因涉嫌在索伦托街头与另一群人发生冲突而受到指控。这些指控于2026年5月被撤销。普雷斯蒂亚被控疏忽造成严重伤害及参与斗殴，梅则被控参与斗殴。

事件发生后，两名男子因伤被送往医院，伤势没有生命危险。两名运动员此前均坚决否认与该涉嫌事件有关。

迪翁·普雷斯蒂亚代表里士满和黄金海岸出战254场比赛，并三次赢得AFL冠军。史蒂文·梅代表墨尔本和黄金海岸出战251场比赛，并是墨尔本队2021年夺冠阵容的一员。

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