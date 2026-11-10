德国前总理格哈德·施罗德于10月加入俄罗斯公司 Hyperglobus 的监事会，该公司运营俄罗斯的 Globus 大型超市连锁店。Globus 的主要股东托马斯·布鲁赫称，任命82岁的施罗德是出于需要额外专家咨询的考虑，Meduza报道。

任命后，施罗德访问了莫斯科的一家 Globus 大型超市，并在俄罗斯总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京生日当天与其会面。据该媒体报道，普京从媒体报道中得知这名前政治人物到访，并邀请他会面。

在俄罗斯扩大业务

Hyperglobus 在俄罗斯运营21家大型超市。根据该公司的财务报表，其营收从2021年的1196亿卢布增长至2025年的1656亿卢布，净利润则从42亿卢布增至74亿卢布。

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自2025年1月1日起，俄罗斯业务与 Globus 的欧洲架构分开运营，尽管两者的股东相同。9月底，Hyperglobus 宣布计划投资40亿卢布，在泽列诺格勒建设一家面积为2.4万平方米的大型超市。该公司还确认，正在考虑新门店的其他选址，以及发展 Globus Lavka 模式，该模式结合了即食食品店和咖啡馆。

与俄罗斯当局的联系

俄罗斯这一侵略国对部分外国公司的资产实施临时管理机制。11月，普京将 Metro 在俄罗斯的业务置于这种管理之下。此前，Auchan 和 Leroy Merlin 等也受到类似决定影响。

据 Meduza 报道，Hyperglobus 参与了俄罗斯总统行政机构下属的“克里姆林宫”企业发布的招标。德国电视台 ARD 还发现，位于巴拉希哈的一家 Globus 大型超市资助当地组织“巴拉希哈志愿者”，该组织为参与对乌克兰战争的俄罗斯军人募集人道主义援助。Hyperglobus 新闻部门没有否认与该组织合作。

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