南非前环境部长迪翁·乔治表示，如果部长戴维·梅尼耶不签署禁止新建圈养狮子设施的禁令，他愿意支持国际经济施压，包括抵制旅游业。正如《每日马弗里克报》报道，这名前部长还打算在英国加入一项禁止进口狩猎战利品的运动。

乔治认为，梅尼耶正在拖延签署该文件。报道指出，该文件于3月获得全国省级事务委员会全部九个省份的一致批准。他推测，原因可能是民主联盟内部的政治压力，但未提供证据。

禁止新建设施

2025年6月，当时由乔治领导的部门向全国省级事务委员会提交了一项禁止新建圈养狮子设施的草案。其目的是在政府落实2024年3月通过的终止商业性圈养狮子决定期间，防止该行业扩张。

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同年，该部门维持狮骨出口零配额。南非捕食者协会SAPA于10月20日和21日向比勒陀利亚高等法院提出申请，要求重新审议配额问题。该案裁决仍在等待中。

各方立场

乔治称，为获取狮骨而繁育狮子不可接受，并表示游客应当思考，是否愿意在存在此类做法的国家消费。他还表示，希望在2029年大选前将猎杀圈养繁育狮子的问题作为政治讨论议题。

农业部长威利·奥坎普的办公室驳回了乔治关于有人施压、试图将商业繁育野生动物的监管移交农业部门的说法，称其毫无根据。SAPA表示支持更严格的标准、全国狮子登记册以及对设施进行定期检查，但反对全面禁令。该协会估计，此类设施中可能饲养着8000至1.2万头狮子。

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