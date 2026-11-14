前劳工部长胡贝图斯·海尔正式宣布，他将竞选社会民主党联合主席之一。社民党全体领导层的选举计划于1月中旬在不来梅举行的联邦党代会上进行。

海尔在致该党各州组织及其执行委员会的一封信中宣布了这一决定。据Tagesschau报道，ARD首都演播室持有这封信。海尔表示，他希望将全部精力和注意力投入党联合主席的工作。他说，社民党必须继续影响国家的发展，而一个能够有效运作的政府和民主制度需要立场鲜明、纲领清晰的政党。

职务分离

海尔的提名正值社民党内部长期讨论党内领导职务与联邦政府职务分离之际。现任党联合主席拉尔斯·克林拜尔同时担任财政部长和副总理。

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党代会可能审议相关提案：社民党联邦主席一职将不得与政府部长职务兼任。其中一份草案指出，为恢复对这个工人政党的纲领性信任，有必要明确分开党的领导工作与政府职务工作。

纲领与候选人

海尔表示，他希望与该党共同制定一项新纲领。他的优先事项包括让家庭生活负担得起、保障可靠收入、实现机会平等、提供公平的薪酬和工作条件。他还主张加强民主、重建信任、提升公共安全、继续支持乌克兰，以及和平解决冲突。

海尔成为首位正式宣布竞选社民党联合主席的候选人。克林拜尔目前尚未放弃参选。萨尔州州长安克·雷林格、国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯以及社民党议会党团领袖马蒂亚斯·米尔施表示，他们不会参选。消息来源认为，曼努埃拉·施韦西格获得联合主席职位的机会最大，她尚未宣布自己的决定。弗朗齐斯卡·吉费和曼娅·许勒也被提及为可能与海尔共同担任联合主席的人选。

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