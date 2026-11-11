在俄罗斯联邦——一个侵略国——莫斯科塔甘斯基区法院判处前部长米哈伊尔·阿贝佐夫合并执行14年监禁。法院认定54岁的阿贝佐夫犯有与投资美国高科技太阳能公司Alion Energy有关的欺诈罪，《莫斯科时报》报道。

对Alion Energy的投资

据该媒体报道，法院认定阿贝佐夫在与投资Alion Energy有关的事宜中，针对一家未具名机构实施了欺诈。其他报道将该机构确定为国有的俄罗斯风险投资公司。

检察官称，阿贝佐夫与两名商业伙伴误导俄罗斯风险投资公司，促使其继续对Alion Energy进行投资。根据控方说法，由此挪用了500万美元。

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阿贝佐夫否认指控。他称，自己也因该失败项目遭受了经济损失，并且在据称发生挪用后仍继续向Alion Energy投入自己的资金。

此前的判决和罚款

这名前部长当时已在服刑，其12年刑期于2023年判处。彼时，他被认定犯有涉及两家西伯利亚能源公司的欺诈罪、组织犯罪集团罪、非法经营罪和贿赂罪。

考虑到此前的判决，法院对阿贝佐夫判处合并执行14年监禁。报道未说明新案件直接对应多少年监禁。他还被处以8010万卢布罚款，报道估值约为96.82万美元，被禁止在三年内担任公职，并被剥夺国家奖项。该判决可以上诉。

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