昆士兰州教育、就业与培训部前总干事迈克尔·迪思在调查当地CFMEU分支机构活动的委员会听证会上表示，该工会曾试图阻挠职业安全投诉处理制度改革。据ABC News Australia报道，他形容该工会的干预在其职业生涯中规模异常之大。

投诉处理改革

迪思于2021年至2024年间，在工党籍部长格蕾丝·格蕾丝任内领导该部门。委员会正在调查CFMEU昆士兰分支机构涉嫌存在的不当行为，并重新审视有关说法：在前工党政府执政期间，该工会据称对Workplace Health and Safety Queensland监管机构具有影响力，以推动其劳资议程。

委员会协助律师迪米特里·特尔诺夫斯基表示，本周听证会的主要问题之一是工会在政府最高层可能拥有的影响力范围。迪思还被问及有关说法，即CFMEU可以直接联系高级官员和部长，绕过通常报告职业安全问题的程序。

劳资关系办公室前副总干事金·班克罗夫特此前向委员会表示，她希望建立一个集中化的举报初步分流系统。该系统设想，关于职业安全风险的通报将通过专门热线提交，而不是直接交给官员。

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关于人事决定的证词

班克罗夫特称，CFMEU强烈反对这些改变，并坚持要求能够直接联系她。听证会指出，这种安排在投诉处理过程中增加了一个环节，而班克罗夫特本人无法全天候待命。

迪思称工会的抵制极其令人沮丧，并表示他认为这是蓄意阻挠CFMEU不希望看到的程序。他还将这种抵制程度比作九分制中的最高分。

班克罗夫特称，迪思于2023年解雇了她，并告诉她某个工会团体对她不满意。在听证会上，迪思承担了这项人事决定的责任，理由是对她失去了信任，以及对其能力和诚信存在疑问。委员会还审议了前WHSQ合规主管海伦·伯吉斯的调任，她被认为是工会与监管机构之间的重要纽带。

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