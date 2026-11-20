实验性减重药物retatrutide在两项III期临床试验中，帮助约三分之二患有肥胖和疼痛性膝骨关节炎的参与者将疼痛至少减轻50%。ScienceDaily对此报道。

由西北大学领导的研究共涉及一千多名参与者。在接受最高剂量retatrutide的组别中，平均体重减轻约25%。在安慰剂组中，38%的参与者实现了同样程度的疼痛缓解。

体重和健康指标的变化

由礼来公司开发的retatrutide每周注射一次。它激活与三种天然激素相关的受体。根据剂量不同，试验参与者体重减轻约20%至25%。

除体重和疼痛减轻外，患者的血压、血脂水平以及体内炎症指标也有所下降。两项研究的结果于11月8日发表在《新英格兰医学杂志》上。

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关于骨关节炎病程的问题

研究人员使用标准化的WOMAC指数评估疼痛。在就诊期间，参与者按照0至10的量表评定疼痛强度，并每天在移动应用程序中记录自身感受。

科学家尚未确定retatrutide是否能够减缓骨关节炎的进展，并降低未来接受膝关节置换手术的可能性。已经需要接受此类手术的人没有被纳入试验。进一步研究还应确定，疼痛缓解在多大程度上与减重有关，又在多大程度上与该药物可能具有的抗炎作用有关。

作者强调，调整饮食和进行体育活动仍是超重及膝骨关节炎患者的基本方法。这些措施也可能有助于避免与GLP-1药物相关的副作用，尤其是胃肠道问题和肌肉量流失。

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