在统一所在级别的头衔后，威尔士拳击手劳伦·普莱斯可能会在威尔士加的夫的Cardiff City Stadium领衔一场夏季拳击之夜。拳击专家史蒂夫·邦斯表示，关于5月或6月举行一场露天比赛的协议已经达成。据他称，普莱斯在此之前可能会在2月进行一场强制卫冕。

2月可能的对手

据BBC体育报道，法国拳击手埃米莉·松维科被认为可能在2月成为普莱斯的对手。邦斯指出，夏天不会是克拉丽莎·希尔兹站在拳台另一角，但普莱斯的对手将是一位重要对手。

这位拳击手的推广人本·沙洛姆表示，普莱斯能够吸引足够的关注，从而让重大比赛在威尔士举行。团队还希望安排她与尚特尔·卡梅隆和米凯拉·迈尔之间比赛的胜者交手。沙洛姆估计，普莱斯在Cardiff Rugby Club或Cardiff City Football Club场地比赛，可带来1.5万至2万张门票的销售。

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普莱斯的计划与教练的评价

32岁的普莱斯表示，为了巩固自己的体育遗产并扩大球迷基础，她需要转战容量更大的场馆。她还强调，自己已准备好与任何对手交锋。

执掌Team GB拳击项目的教练罗布·麦克拉肯称普莱斯是世界上最优秀的女子拳击手。据他所说，她曾赢得奥运会、世界锦标赛和欧洲运动会，并获得了次中量级的所有金腰带。麦克拉肯补充说，普莱斯只打了11场职业比赛，在他看来她将继续进步。

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